حبس المتهمين بقتل موظف تدخل لفض مشاجرة بينه وبين أهل أسرته بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح اليوم الاثنين حبس المتهمين بقتل موظف إثر تدخله لفض مشاجرة بين أهل زوجته والمتهمين.

كان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول" أمير ال ك" 45 عاما موظف ومقيم المرج القاهرة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المجنى عليه لزيارة عائلية لأسرة زوجته للتهنئة بعيد الأضحى بمركز منيا القمح حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين أسرة زوجته وأخرين وأثناء تدخله لفض المشاجرة لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بتوقف بعضلة القلب إثر التعدي عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح من ضبط طرفى المشاجرة وتحرر المحضر رقم 5469 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.