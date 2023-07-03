الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على جنين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على مدينة جنين.

وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتقليل من خطورة العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها تعمل من خلال سفرائها في الدول على كشف الانتهاكات التي تشنها قوات الاحتلال على جنين ومخيماتها، وما ينتج عنها من جرائم قتل للفلسطينيين، وتدمير للبنى التحتية، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية، إضافةً لاستخدام الطائرات الحربية في قصف منازل الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هجومًا على مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل مخيم جنين.

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود للمواطن أبو إياد الصباغ في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل.