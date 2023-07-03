محافظ المنوفية: ذبح 71 عجلا وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم ذبح 71 عجل أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون الكامل مع مؤسسة مصر الخير وجمعية صناع الحياة وتم توزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف مشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وذبحت مؤسسة مصر الخير51 عجل أضاحي بمجازر طوخ دلكة بتلا والباجور وأشمون ، كما قامت جمعية صناع الحياة بتنفيذ حملة أضاحي وذبح 20 عجل بقري وجاموسي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وبمشاركة 400 متطوع ، وتمت عمليات الذبح من صباح أول أيام العيد تحت إشراف كامل على الذبح والتعبئة والتغليف بطرق صحية وآمنة وتوزيعها على المستحقين وفقاً لقاعدة البيانات المسجلة وكشوف الإستحقاق المعدة من قبل الجمعيات الأهلية المشهرة لضمان وصول لحوم الأضحية لمستحقيها.

وثمن محافظ المنوفية مجهودات وحجم المشاركة المجتمعية لمؤسسة مصر الخير وصناع الحياة ودورهم الرائد والحيوي في تنمية المجتمع المنوفي ، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات العينية والمساهمات المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بالمحافظة.