أبرزهم أيمن أشرف وشادي حسين.. تعرف على أول الراحلين من الأهلي

تأكد رحيل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بعد توقيعهم على عقود الانتقال إلى انديتهم الجديدة بشكل رسمي.

ووقع حمدي فتحي على عقود انتقاله إلي نادي الوكرة القطري بعد خضوعه للكشف الطبي بعد موافقة النادي الأهلي على بيع اللاعب للفريق القطري مقابل 3.5 مليون دولار.

كما وقع شادي حسين مهاجم الأهلي لنادي زد الوافد الجديد للدوري الممتاز بعد موافقة النادي الأهلي على إعارة اللاعب لنادي زد عقب خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

كما أنهى أيمن أشرف إجراءات الانضمام لنادي البنك الأهلي عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

بينما أعلن نادي سموحة التعاقد مع حسام حسن بشكل نهائي بعدما لعب للفريق على سبيل الإعارة من الأهلى منذ يناير الماضى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري الممتاز.