رئيس اتحاد الطائرة يتابع مباريات منتخبي الناشئين والشباب في البطولة الدولية

حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، على متابعة مباريات منتخبي الشباب والناشئين بالبطولة الودية الدولية المقامة حاليًا في صالة حسين عثمان المغطاة بنادي المقاولون العرب، وحضر مباريات المنتخب المصري للناشئين تحت 19 سنة وللشباب تحت 21 سنة، في البطولة الودية المقامة خلال الفترة من 28 يونيو الماضي وحتى 4 يوليو الجاري.

ويخوض المنتخب المصري بطولة دولية ودية بمشاركة منتخبي ”السعودية، والأرجنتين”.

وأطمئنن ياسر قمر على منتخبي الكرة الطائرة قبل المشاركة في بطولات العالم، كما رحب ببعثة منتخبي السعودية والأرجنتين، وأهداهم درع الاتحاد.

وتلقى المنتخب المصري للشباب تحت 21 سنة، الهزيمة من نظيره الأرجنتيني بنتيجة ”3-0” في المباراة التي أقيمت أول أمس الجمعة.

بينما حقق منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة الفوز على منتخب السعودية بنتيجة ”3-0”، في المباراة التي أقيمت أمس السبت.

ويستعد منتخبي مصر للشباب والناشئين لبطولتى العالم.

وتقام بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة، خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري في البحرين، بينما تقام بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كلًا من ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك”.

بينما يتواجد المنتخب المصري للناشئين ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من: ”الأرجنتين، أمريكا، صربيا، كوستاريكا”.