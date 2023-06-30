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الجمعة 30 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مندوب موسكو: الغرب يحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

مندوب روسيا بمجلس
مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
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عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول تطورات الأزمة الأوكرانية،وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب يحاول إخفاء حقيقة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن الغرب يحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، موضحا أن إمداد كييف بالأسلحة تم قبل العملية العسكرية.

وقال فاسيلي نيبينزيا، إن هزيمة كييف مسألة وقت رغم استمرار الدعم الغربي، موضحا أن الغرب يدعي الحيادية رغم أنه يدرب القوات  الأوكرانية ويمدها بمعلومات استخباراتية.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، إن فرص السلام في أوكرانيا تراجعت عن العام الماضي.

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