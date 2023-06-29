حزب "المصريبن": ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لعصر الإنجازات

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس ، إن ثورة 30 يونيو المجيدة انحازت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة لدعوات الشعب الذي رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يخططون لدخول بمصر في نفق مظلم، والقضاء على هويتها الثقافية والدينية والاجتماعية، موضحا أن الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو يتواكب مع ما تشهده الدولة من إنجازات في مختلف المجالات، بفضل سياسة الرئيس السيسي الحكيمة، الذي تحقق بفضل قيادته للبلاد الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، فضلا عن إقامة المشروعات التنموية الضخمة في شتى المحافظات.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية استعادت بفضل ثورة 30 يونيو دورها إقليميا وعربيا وعالميا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة، مؤكدا أن ما تحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي خير شاهد ودليل على نجاح الثورة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين، ويؤكد أن مصر على طريقها الصحيح للوصول إلى النهضة الحقيقية.

وأكد أن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات الشعبية التي دافع فيها أبناء الشعب المصري المخلصين عن أرضهم وأمنهم واستقرارهم وهويتهم المصرية، موضحا أن هذه الثورة الشعبية قادها البسطاء من أبناء الشعب بعدما استشعروا أن وطنهم وعزتهم وكرامتهم قد اختطفت منهم.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل تاريخا محفورا في ذاكرة المصريين، لأنها أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في شتى المجالات والقطاعات، مؤكدا أنها لم تكن مجرد انتفاضة لإزاحة نظام حكم رفضته جموع الشعب، بل كانت فاتحة ونقطة انطلاق لعصر الإنجازات والبناء والتعمير، لبناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها.

وأعرب رئيس حزب "المصريين"، عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد، من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم، وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار، وأن تكون الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي بداية رخاء واستقرار وأمن وأمان لمصر وللمصريين جميعا.