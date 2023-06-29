تقرير: 5.5 ملايين مسلم في ألمانيا يتعرضون يوميا للعنصرية

أفاد تقرير جديد عرضته وزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، بأن العنصرية والكراهية وأحيانا العنف ضد المسلمين في ألمانيا منتشر على نطاق واسع، وغالبا ما يكون بشكل يومي.

وعكفت "مجموعة الخبراء المستقلة حول العداء للمسلمين" لمدة ثلاث سنوات على وضع التقرير الشامل حول العنصرية والعداء تجاه 5.5 ملايين مسلم في البلاد.

وقامت المجموعة بتحليل الدراسات العلمية، وإحصاءات جرائم الشرطة، وتوثيق الحوادث المعادية للمسلمين التي وضعتها وكالات مكافحة التمييز ومراكز الإرشاد والمنظمات غير الحكومية.

وخلص التقرير إلى أن ما لا يقل عن ثلث المسلمين في ألمانيا يعانون من العداء بسبب دينهم.

ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن الأعداد الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير حيث يبدو أن 10 في المئة فقط من المسلمين يبلغون عن جرائم العداء والكراهية التي ترتكب ضدهم.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان: "حياة المسلمين تنتمي إلى ألمانيا بطبيعة الحال. وهذا يجعل نتائج هذا التقرير الشامل الأول عن العداء للمسلمين في ألمانيا أكثر إثارة للمرارة".

وأضافت: "يعاني المسلمون في ألمانيا من الإقصاء والتمييز في حياتهم اليومية - إلى مستوى الكراهية والعنف. من المهم للغاية إلقاء الضوء على ذلك، وزيادة الوعي بالاستياء الذي لا يزال واسع الانتشار".

وقال الخبراء إن المسلمين الألمان لا يتعرضون للعنصرية الصارخة فحسب، بل يتعرضون أيضا للتنميط اليومي من أطفال رياض الأطفال حتى المسنين.