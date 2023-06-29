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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أنباء عن اقتحام السفارة السويدية في بغداد على خلفية حرق المصحف الشريف

العراق
العراق
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أفادت وسائل إعلام عراقية بأن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.

وأضافت أن نحو 100 شخص تجمعوا أمام بوابة السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط العاصمة بغداد، مطالبين بطرد السفير السويدي من العراق، احتجاجًا على حرق القرآن داخل دولة السويد.

وفي السياق نفسه، وجّه القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي، الذي أحرق نسخة من القرآن في السويد، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد.

طرد السفير السويدي من بغداد

وفي وقت سابق، طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بطرد السفير السويدي من البلاد وقطع العلاقات مع السويد، بسبب ما وصفه بـ "التصرفات المعادية للإسلام والمقدسات".

وقالت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، إنها تطالب الحكومات المعنية بردع المتطرفين الذين يقومون بهذه "الأعمال الشنيعة"، التي تحرض على العنف والكراهية، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى إقدام عراقي مقيم في السويد على إحراق المصحف بعد سماح السلطات السويدية له بذلك.

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