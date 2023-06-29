ads
الخميس 29 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، جاء فيها:

(يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف ،بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى "عز وجل"أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ،وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها).

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ،اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، هنأهم فيها بهذه المناسبة التاريخية العظيمة، سائلاً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

30 يونيو المجيدة محافظ بني سويف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو