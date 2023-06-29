المطران عطا الله حنا: الإساءة للأديان لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ضرورة عدم المساس بالَقدسات الدينية تحت شعار حرية التعبير، وذلك خلال بيان نشر له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وقال: “اليوم أنه من المؤلم والمخجل ان يقوم شخص باحراق القرأن في السويد وان يعتقد بأن هذه بطولة وحرية تعبير ومن المؤسف أيضا ان السلطات السويدية قد سمحت له بأن يقوم بهذا وهذا امر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الاشكال.”

وتابع قائلاً: "إننا نعتبر ما حدث ليس تعديا على القرأن وعلى المسلمين لوحدهم بل انما هو تعد على القيم الانسانية والاخلاقية والحضارية التي يجب ان يتحلى بها الجميع. "

وأكمل: “اننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذا الفعل غير تلمبرر وغير المقبول والذي لا يجوز ان يؤثر على العلاقات الاخوية التي تربط المنتمين الى كافة الاديان في عالمنا.”

وأضاف :" تصرفات فردية من هذا النوع لا يجوز ان تؤثر على ثقافة المحبة والاخوة لا سيما ان فعلا من هذا النوع لا يمثل الا من اقدم عليه وشريحة محدودة من اولئك الذين يحملون هذه الافكار التي هي مزيج ما بين التخلف والتطرف والكراهية وغيرها ايضا من المظاهر السلبية ."

وتابع : إن هذا العمل يندرج في اطار ممارسات غير انسانية وغير حضارية هدفها اثارة الفتن في عالمنا ونشر ثقافة الكراهية بين الناس ولذلك وجب علينا ان نرفض تصرفات من هذا النوع، وثانيا الا نسمح لأي جهة بأن تستغل هذا الفعل الشنيع من اجل نشر ثقافة الكراهية والعنصرية في مجتمعاتنا.

انه عمل مرفوض جملة وتفصيلا ونحن نؤكد رفضنا لاي تطاول على الديانات وعلى الرموز الدينية التي وجب احترامها.

و أكمل: ان عالمنا فيه اديان مختلفة ومذاهب متعددة ونطالب بأن يكون هنالك تعايش وتعاون بين كافة المنتمين لهذه الاديان والمذاهب خدمة للانسانية وخدمة لقضايا العدالة وفي مقدمتها قضية فلسطين.

واختتم قائلاً: “للرموز الدينية حرمتها والاساءة للاديان لا يمكن اعتبارها حرية تعبير”.