البيت الأبيض يعترف باستخدام بايدن جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

الخميس 29/يونيو/2023 - 11:25 ص

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا في استخدام جهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، بحسب البيت الأبيض، بعد أن شُوهدت علامات أشرطة على جانبي وجهه صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "منذ عام 2008، كشف الرئيس قصته مع توقف التنفس أثناء النوم في تقارير طبية شاملة. لقد استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم (ذلك)".

قال مسؤول مطلع على الأمر إن بايدن بدأ في استخدام الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين نوعية النوم.

بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رئيس للبلاد، كان يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في الماضي.

أشارت السجلات الطبية الصادرة في عام 2008 إلى أن بايدن يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.

وذكر سجل صحي أصدره طبيب بايدن في عام 2019 أن توقف التنفس أثناء النوم "تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية والممرات الأنفية".