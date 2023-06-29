الخارجية الروسية: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" سيؤدي لتصعيد الصراع وليس المفاوضات

الخميس 29/يونيو/2023 - 10:04 ص

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" سيؤدي إلى تصعيد الصراع وليس المفاوضات.

وذكرت الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، تعليقا على خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "إذا كانت باريس تريد حقًا وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات، فعليها عدم تصعيد الصراع من خلال توريط الناتو، وإنما ممارسة الضغوط على نظام "زيلينسكي" والمقيمين عليه من واشنطن ولندن".

وأضافت، كييف رفضت مواصلة الحوار مع روسيا لحل الوضع في أوكرانيا، لافتة إلى أن الوعود ل أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو هي التي دفعتها نحو السلوك العدواني.

وتابعت الخارجية الروسية، من أجل وقف قتل المواطنين في دونباس، ومنعًا لتطور الأحداث هناك، اضطررنا لشن العملية العسكرية الخاصة، التي من بين أهدافها نزع سلاح أوكرانيا، وكذلك تأمين وضعها المحايد.