قبل 30 يونيو.. الانتهاء من تعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية بالإسكندرية

أكدت وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة أن السنوات الثمانية خلال عهد الرئيس السيسى شهدت طفرات غير مسبوقة فى استقرار التيار بمناطق الاسكندرية والساحل وتراجع كبير لمعدلات الاعطال وانقطاعات التيار ، في حين انتهى قطاع الكهرباء من تعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية بمحافظة الاسكندرية والساحل الشمالى ضمن خطة الوزارة لتعديل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية حفاظاً على المواطنين واستقرار التغذية.

وتم الانتهاء من تعديل 13 خط هوائى كما تم تطوير مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور وتطوير الشبكة المعلوماتية والبرامج المستخدمة لسـرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الخدمة عن بعد وتحسين وسائل الإتصالات وتوفير سيارة متنقلة فى الميادين العامة تقدم العديد من الخدمات خاصة سداد الفواتير - شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع - التقديم على المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء وتم توفير عدة منافذ لشحن العدادات مسبقة الدفع لتحسين الخدمة حيث تم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن بما يضمن توفير الخدمة بإستمرار لدى المشتركين.

جاء ذلك بالتعاون مع جميع الجهات التي تنفذ مشروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه خاصة مشروعات التطوير الحضاري "بشاير الخير"–حياه كريمة - حدائق المنتزه –محور التعمير – طريق القوس الغربي(محور عمر سليمان ومشروع القطار السـريع –مشـروع المترو– مشروع الدلتا الجديدة.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان قطاع الكهرباء انتهى من تطوير وتشغيل مركز تحكم شرق اسكندرية بتكلفة تبلغ مليار جنيه ويتضمن 11 محطة محولات و30 موزع وما يتبعهم من حجرات محولات , وقد تم الإنتهاء من تجديد حجرات المحولات وإتمام أعمال التطوير المدنية وتغيير المهمات الكهربية والبدء في تركيب أجهزة الإتصال ولوحات التحكم عن بعد لخدمة 2 حوالى 3 ملايين مشترك بالاسكندرية

يذكر أنه تم استثمار333 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لشركة الاسكندرية فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وان . العمل يتم لانشاء مشروع تحكم شرق الاسكندرية باستثمارات 600 مليون جنيه الى جانب مشروع تحكم غرب بتكلفة مليار جنيه ضمن برامج قطاع الكهرباء للتوسع فى التحكم فى الشبكة القومية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين

استعرض المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء الاعمال الجارى تنفيذها لتلبية احتياجات المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان حيث يقع فى نطاق الشركة جزء من هذا المشروع والجزء الاخر بشركة توزيع كهرباء البحيرة حيث يجرى تنفيذ متطلبات المشروع ومد شبكات التوزيع لخدمة المستفيدين الى جانب مشروع القطار السريع والمشروعات القومية للاسكان ومياة الشرب والصرف وغيرها مؤكدا ان السنوات الثمانية خلال عهد الرئيس السيسى شهدت طفرات غير مسبوقة فى استقرار التيار بمناطق الاسكندرية والساحل وتراجع كبير لمعدلات الاعطال وانقطاعات التيار مشيرا الى ان نطاق التغطية الجغرافية لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى تخدم منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً وذلك من خلال عدد 22 إدارة فنية و 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل حيث تم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع وتقدم الشركة خدماتها لجمهور المشتركين البالغ عددهم 2,9 مليون مشترك وتقوم بتطوير وتحديث شبكتها الكهربية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة

أشار الفقى إلى الخدمات الجديدة التى تم استحداثها وفى مقدمتها توفير عدة منافذ لشحن العدادات مسبقة الدفع لتحسين الخدمة حيث تم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن وتفعيل كافة التعاقدات مع جهات التحصيل الإلكتروني مثل (فوري – سهل وغيرها بما يضمن توفير الخدمة بإستمرار لدى المشتركين , وتم تشغيل وحدات محمولة لشحن العدادت وتم توزيعها على العاملين. وتقوم الشركة بجهود متميزة في مجال ترشيد الطاقة ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أنه تم تركيب عدد (102) محطة فوتوفلطية , وتم تركيب عدد (3165) مكثف .تقوم الشركة بتطوير وتحديث شبكتها الكهربية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة وقد بلغ إجمالى مكونات الشبكة الكهربية للشركة 278 لوحة توزيع .و 9442 محول و 13451 كم كابلات جهد متوسط ( خطوط + كابلات و (11427) كم كابلات جهد منخفض .