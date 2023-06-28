تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في أول ايام عيد الأضحى

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة ، أول يوم العيد اليوم الأربعاء، 28 يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى المبارك في اسواق الجملة وفي أسواق التجزئة ، و يضاف إلى هذه الأسعار من 3إلى 5جنيه للبيع للمستهلك..
سجلت أسعار الطماطم من 2.25 إلى 4 جنيهات.
و تراوح سعر البطاطس من 7.5 إلى 8 جنيهات للكيلو .
و تراوح سعر كيلو البصل من 10 إلى 13 جنيهًا.
و سجل أسعار كيلو الكوسة من سعر 9 إلى 17 جنيهًا.
و بلغ سعر كيلو الفاصوليا ليبدأ من 14 إلى 16 جنيهًا.
سجل الجزر دون عروش سعر من 7 إلى 9 جنيهات.
تراوحت البامية في الاسواق اليوم من سعر 24 إلى 30 جنيهًا للكيلو .
سجل سعر كيلو الثوم من 18 إلى 24 جنيهًا.
سجلت الملوخية من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو .
و تراوح سعر كيلو الخيار من 9 إلى 12جنيهًا.
سجل اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، و بلغ سعر الكرات 7.5 جنيه
سجل فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات.
و سجل البروكلي من 5 إلى 8 جنيهات.
سجل سعر كيلو الليمون البلدي من 12 إلى 22 جنيها.
و تراوح سعر كيلو القلقاس حوالي 14.6 جنيه.
سجلت السبانخ متوسط سعر قدره 11.5 جنيها للكيلو .
و بالنسبة لاسعار الفاكهة أول ايام عيد الاضحي المبارك ، تراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 8 و18 جنيها.
و يتراوح سعر كيلو الموز المستورد بين 20 و40 جنيها.
يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات.
يتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و11 جنيها.
يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 9 و15 جنيها.
يتراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 10 و20 جنيها.
يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 7 و13 جنيها