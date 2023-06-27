طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة ثلاثي الفريق

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة عمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريح صحفي، أن نبيل عماد دونجا لاعب الوسط يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض مصطفى شلبي جناح الأبيض لإصابة بكدمة في وجه القدم.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 2-0 على فريق غزل المحلة، باللقاء الذى اقيم مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفي زيزو، وذلك في شوط أول جاء مثير وسريع وسيطر الفارس الأبيض على مجرياته بشكل كبير واضاع العديد من الفرص الخطيرة، بينما هدد المحلة مرمي الزمالك مرتين دون النجاح في التسجيل، وفي الشوط الثاني أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 73،.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 56 في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق المحلة عند النقطة 32 في المركز السادس عشر .