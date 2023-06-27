حسين الجسمى يشارك الجمهور يوم عرفة بنشر دعاء “لما بقينا في الحرم”

نشر الفنان حسين الجسمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" مقطع فيديو لدعاء "لما بقينا فى الحرم" ليشارك به جمهوره أجواء يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى.

https://www.instagram.com/reel/Ct_hhcThe2s/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو بجزء من كلمات الدعاء "ودعينـــا قلنـــا يا رحيــم ومقـــام حبيبـــك الكـريم أوقف معانا في اللي جــاي واغــفر لــنــا شــر القديم"

دعاء "لما بقينا في الحرم" من كلمات نور الدين محمد، وألحان وليد سعد وأداء حسين الجسمي.

يذكر أن الفنان حسين الجسمي يستعد لحفل عيد الأضحى بليالى صيف دبى بدولة الإمارات مع الفنان كاظم الساهر، يوم 1 يوليو المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا فى دبى .







