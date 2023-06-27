المجزر الآلي بالبساتين: نستعد لاستقبال الأضاحي بداية من الواحدة ظهر يوم عرفة.. بالفيديو

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام الإدارة العامة المجزر الآلي بالبساتين، إنه يجرى الانتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للمجزر الآلي حتى نكون على أتم الاستعداد لاستقبال الأضاحي القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمضحى تسليم الأضحية الخاصة به للمجزر بداية من الساعة الواحدة ظهرًا اليوم.

وأضاف "رمضان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه ستجرى عمليات الذبح بعد صلاة العيد، ومن ثم إتمام المراحل التالية مثل الكشف على الأضحية وتسليم اللحم للمضحي، موضحًا أنه تم الاستعانة بالأطباء البيطريين خلال العشر الأوائل من ذي الحجة من أجل مواكبة الزيادة في المذبوحات.

وتابع، أنه على المضحي شراء الاضحية طبقا للشرع، فلا يجوز التضحية بالعوراء أو المريضة أو العرجاء أو الكسيرة أو العجفاء، مشددًا على أهمية التأكد من كون مخارج الحيوان طبيعية سواء العينين أو الأنف، فضلا عن عدم وجود إفرازات بمؤخرة الحيوان تدل على إصابته بـ«الإسهال»، ولابد على الحيوان أن يكون يقظ رافع رأسه لأعلى دوما.