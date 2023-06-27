محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر، وذلك لدفع الأعمال بتلك المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد السوق الحضارى لقرية طحوريا بعد الانتهاء منه وتسليمه، والذى يقع على مساحة 900 متر ويتكون من 14 محلا، وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 مترا، و12 باكية مساحة كل منها 7 أمتار، ومزود بمبنى إداري مكون من غرفتين ودورة مياه وأوفيس، وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه، حيث وجه الهجان بضرورة الحفاظ عليه لحين افتتاحه وتسليمه للشباب، مشيراً إلى أن هذا السوق مصمم على أحدث مستوى من الإنشاءات، وتم تجهيزه وتشطيبه أيضا بأجود الخامات والمستلزمات ليكون واجهة حضارية تساهم فى القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وفتح فرص عمل للشباب.

كما تفقد الهجان، مشروع موقف سيارات طحوريا النموذجي، والذي يقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى بنسبة تنفيذ 15% موجها باستكمال الأعمال لتشغيل الموقف في أقرب وقت ممكن للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية بالقرية، فضلا عن تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري إنشاؤها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد محافظ القليوبية وحدة التضامن الاجتماعي بطحوريا والتي تم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها لمديرية التضامن، حيث تفقد المبنى والمكون من طابقين على مساحة 400 متر موجها بالبدء فى فرش الأثاث المكتبي للمبنى ليتم تشغيله لتقديم الخدمات الخاصة بالتضامن الإجتماعي لأهالي القرية.



كما تفقد المحافظ، أيضا، مشروع سيارة التدريب المتنقلة (مبادرة مهنتك مستقبلك رقم 2 فن تفصيل الملابس) تحت إشراف وزارة القوى العاملة، للعمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها المبادرة للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لكسب معيشة كريمة لهم ولأفراد أسرتهم من خلال تعلم مهن "توصيلات الكهرباء، والسباكة، والحياكة"، حيث تفقد المحافظ أعمال تدريب 20 فتاة وسيدة على مهنة الخياطة لتدريبهم على تفصيل الملابس بمختلف أنواعها مع تكريم المتميزين من المتدربين وإعطائهم ماكينة خياطة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات لهم لتعينهم على المعيشة والاعتماد على أنفسهم.