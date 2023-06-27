بالفيديو.. وكيل الأوقاف السابق يوضح فضل يوم عرفة

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن فضل يوم عرفة، مشيرا إلى أن يوم عرفة أفضل أيام العام على الإطلاق.

وقال "كيلاني" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، لافتا إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عرفة كذلك وأنه خير الأيام وأفضلها، موضحًا أن يوم عرفة اكتسب أهمية كبيرة من خلال يوم الموقف العظيم.

وتابع، أن جميع الحجاج على اختلاف الأجناس واللغات وكل البلدان يتوافد منها الحجاج والتجرد والتلبية بصوت واحد في هذا اليوم، موضحًا أن يوم عرفة تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بأنه خير الأيام لأنه اكتمل فيه الدين، وأنعم الله على أمة الإسلام بتمام النعمة وتمام الدين، وقال المولى عز وجل في كتابه العزيز (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام)، وسمى يوم عرفة بيوم كمال النعمة وتمام الدين.