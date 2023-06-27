الأمم المتحدة تحيي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تحيي منظمة الأمم المتحدة يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك في مثل هذا اليوم 27 يونيه من كل عام، واحتفال المنظمة هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة ليوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فالأعمال الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصاداتنا حيث يمثلون أكثر من 70٪ من الأعمال وأكثر من 50٪ من الوظائف حول العالم، والانتعاش المرن هو محور أحداث هذا العام، وتقول “نحن نكرم رواد الأعمال في المجتمعات في كل مكان لأنهم يواجهون التهديد الثلاثي لفيروس كوفيد والصراع والمناخ”.

وللاحتفال بهذا اليوم، يتعاون مركز التجارة الدولية مع شركائه في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بالحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في وقت التهديد الثلاثي المتمثل في كوفيد 19 والصراع وتغير المناخ، وتركت أزمة كوفيد -19 أن تدابير الوباء والاحتواء لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، ومن بين القطاع الخاص، كانت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي يقودها النساء والشباب والأقليات العرقية والمهاجرون، هي الأكثر معاناة.

وأظهر استطلاع أجراه مركز التجارة الدولية حول تأثير كوفيد 19 بين الشركات في 136 دولة أن ما يقرب من 62 ٪ من الشركات الصغيرة التي تقودها النساء قد تأثرت بشدة بالأزمة، مقارنة بأكثر من نصف الشركات التي يقودها رجال ونساء. 27٪ أكثر عرضة للنجاة من الوباء، ويركز مركز التجارة الدولية على أربعة مجالات ذات أولوية لتوسيع نطاق الدعم المقدم للشركات الصغيرة، ليوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما بعده وتطالب المنظمة بالتركيز على النساء والشباب والمبادرات الرقمية والخضراء، هذا هو المفتاح لخلق موجة "تجارة جيدة" تكون شاملة ومستدامة حقًا.