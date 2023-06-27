أدعية يوم عرفة.. تعرفوا عليها

قال رسول الله صل الله عليه وسلم عن دعاء يوم عرفة: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي»، «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»، «اللهم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي». كما جاء في دعاء يوم عرفات عن النبي صلي الله عليه وسلم «اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسالك العفو في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى".

الأدعية المستجابة يوم عرفة «اللهم ذا الوجه الأكرم والاسم الأعظم والعطية الجزلى أن تغفر لي وترزقني»، «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

«اللهم يا من لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينقصك»، «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأوله وآخره، علانيته وسره»، «اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي».

- اللهُمَّ أعطني إيمانًا صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

- اللهُمَّ إِني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

- اللهُمَّ أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور.

-اللهُمَّ وما ضَعُفَ عنهُ رأْيِي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيَّتي وأمنيتي من خيرٍ وعدتهُ أحداً من عبادِك، أو خيرٍ أنت معطيهِ أحداً من خلقِك، فإني راغبُُ إليك فيه وأسألكهُ يا رب العالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ما مسح على مريض إلا وشفي ولا ضعيف إلا وقوي ولا مكسور إلا وجبر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.