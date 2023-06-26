نون تطلق عروض العيد بخصومات تصل إلى 75%

أعلنت نون، منصة التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عن عروض العيد، والتي ستبدأ من من 28 يونيو وستمتد حتى 2 يوليو. وهو الحدث المليء بخصومات تصل إلى 75% على مئات الآلاف من المنتجات، وعروض بنكية مميزة، وحلول الدفع بالتقسيط.

بأسعار تبدأ من 49 ج.م، تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 75% على علامات تجارية معروفة مثل أمريكان إيجل وديفاكتو وأديداس، وخصومات تصل أيضاً إلى 75% على أحدث النظارات والساعات من علامات تجارية مثل فوسيل وكاسيو وتومي هيلفيغر وهوغو بوس، وتتوفر منتجات الجمال والعطور من العلامات التجارية الرائدة مثل ميبلين وبراون وكالفن كلاين وسيرافي بخصومات تصل إلى 70%.

وبإمكان العملاء التسجيل للحصول على بطاقة CIB noon الائتمانية، والتي يتم منحها بالتعاون مع البنك التجاري الدولي وفيزا، لتطوير تجربة التسوق الخاصة بهم من خلال إمكانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهر بدون فوائد، والحصول على خصم بنسبة 5% على مدفوعات تصل قيمتها إلى 150 ج.م على جميع المشتريات.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون باي ناس التي تدعمها فاليو، مما يمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقًا على مدار 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم شراء ومن غير مقدم، بالإضافة إلى شراكة نون الاستراتيجية مع فاليو التي تمكن المتسوقين من الشراء الآن والدفع لاحقاً على مدار 60 شهر بدون دفعة أولى أو رسوم شراء، فضلا عن الشراكة مع البنك الأهلي المصري التي تمكن حاملي البطاقات من تقسيم مدفوعاتهم على فترة تصل إلى 12 شهراً بدون فوائد.

وبإمكان المتسوقين الاستفادة من عرض فاليو على مشتريات سكيتشرز وانتا، وهو خصم غير محدود بنسبة 25٪ عند الدفع.

وتتوفر الهواتف الذكية بخصومات تصل إلى 35% من علامات تجارية مثل سامسونج وشاومي وإنفينيكس، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى60% على فئة الإلكترونيات التي تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية من العلامات التجارية البارزة مثل إل جي ولينوفو وكاريير وفريش، فضلاً عن أكواد خصم تصل إلى 500 ج.م على أجهزة تلفزيون سامسونج وإل جي سارية حتى 30 يونيو.

وتضمن عروض العيد أيضاً خصم بنسبة 10% على نيوفلام ونوفال وتروفال، كما سيتم تخفيض مستلزمات المنزل والمطبخ بشكل كبير، بنسبة تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل بوش وجراندي ونوفال وإنجلندر بأسعار تبدأ من 20 ج.م، بالإضافة إلى أكواد خصم تصل إلى 1500 ج.م على أجهزة بوش وبلاك اند ديكر و كينوود سارية حتى 30 يونيو.

وتتوفر منتجات الأطفال من علامات تجارية مثل مولفيكس وفيليبس أفنت وجونسون بخصومات تصل إلى 65% بأسعار تبدأ من 20 ج.م، إلى جانب الحصول على خصم 40 ج.م على مشتريات بيبيم بقيمة 400 ج.م ، وعرض اشتري 3 واحصل على 1 مجاناً على منتجات مولفيكس وبيبي جوي، فضلاً عن منتجات فئة الألعاب التي تضم علامات تجارية مثل بيست واي وانتكس ونيلكو بخصومات تصل إلى 60%.

ويمكن للمتسوقين زيادة مدخراتهم من منتجات البقالة بخصومات تصل إلى 70% من علامات تجارية مثل اوكسي وكريستال وبابيا وليبتون بأسعار تبدأ من 18 ج.م.

إلى جانب خصومات تصل إلى 65% على منتجات نون مينتس المختلفة من علامات تجارية مثل فريش ولوريال وديتول وتمري بأسعار تبدأ من 15 ج.م, ويتم توصيلها في خلال 15 -20 دقيقة.

تبدأ عروض العيد من 28 يونيو وستمتد حتى 2 يوليو مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.