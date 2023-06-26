محافظ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزون لاستقبال عيد الأضحى

أجرى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة، تفقد خلالها منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المصالح، ومجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بهما، ومدي رضي المواطنين علي الخدمات المقدمة وأسعار المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، وذلك في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة شن حملات رقابية على الأسواق وجولات ميدانية لمتابعة توافر السلع ومدى التزام التجار بأسعارها.

شدد محافظ البحر الأحمر، على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة، موجهًا مديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار، مؤكدًا علي أهمية التنبيه علي التجار بوضع الاسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين، مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون.

في السياق ذاته حرص المحافظ، علي الاستماع إلي مطالب وشكاوي بعض المواطنين وأصحاب المحلات بالمجمع، ووعدهم بإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مدنها، لافتًا إلى أن هذا المجمع تم إنشاؤه بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، كما أنه يأتي تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بفرض رقابة علي مختلف السلع وخاصة السلع الغذائية، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من الأسواق العشوائية، مؤكدًا أنه سيتم نقل جميع الباعة الجائلين بمدينة الغردقة إلي السوق الجديد في القريب العاجل.

يذكر أن مساحة مجمع خدمات الدهار الجديد تبلغ نحو 10 آلاف متر، وتم إنشاؤه علي مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل 148 محل بمساحات مختلفه، تشمل مخبز وحلواني ومحلات ادوات منزليه، وكافتريات، و2 ثلاجة، والمرحلة الثانية تضم الباكيات والتي تم نقل سوق الخضار القديم بها.

رافق المحافظ خلال جولته، السكرتير العام المساعد، كمال سليمان، ومدير عام مكتب المحافظ، العميد عمرو عراقي، ورئيس مدينة الغردقة، اللواء أشرف البيه، ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، ووكيل مديرية التموين، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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