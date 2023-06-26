أحمد خطاب ينتهي من تسجيل "خش كبير" استعدادا لعيد الأضحى.. صور

انتهى الفنان أحمد خطاب من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "خش كبير" التي يستعد لطرحها في عيد الأضحى المبارك المقبل.

تنتمي أغنية "خش كبير" لنوعية الأغاني الصيفية الحماسية التي تدعو للإيجابية والتغافل عن السلبيات لحياة أكثر مرحا.

ويتعاون أحمد خطاب في أغنية "خش كبير" مع الشاعر الغنائي هيثم سليم، والملحن أحمد مصطفى، وهي من توزيع رامي نوار، وتم تسجيلها في استوديو ماهر صلاح، إنتاج شركة الديم، مكس وماستر ماهر صلاح.

يذكر أن أحمد خطاب طرح مؤخرا أغنية "أبو الكرم" التي تخطت الـ13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث طرحها احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم هذا العام.

ودخلت الأغنية قائمة تريند الأغاني على تطبيق "أنغامي" على مستوى الشرق الأوسط وقت طرحها.

أغنية "أبو الكرم" من كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد مصطفى، توزيع أحمد شعبان، مكس وماستر محمد طعيمة، عود أحمد مصطفى، جيتار جاليليو.