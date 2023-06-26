ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإعدام لـ 4 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين بتهمة الانضمام لداعش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت  محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالإعدام لـ 4 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ ٣ متهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بالانضمام لتنظيم داعش وادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
نص القانون علي المعاقبه بالسجن المشدد  الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

4 متهمين 10 سنوات أفراد القوات المسلحة الجماعة الإرهابية بالإعدام