الإعدام لـ 4 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين بتهمة الانضمام لداعش

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالإعدام لـ 4 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ ٣ متهمين والسجن 3 سنوات لمتهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بالانضمام لتنظيم داعش وادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

نص القانون علي المعاقبه بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.