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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الضرائب: مد أجل تقديم إقرار "الأشخاص الاعتبارية" حتى 4 يوليو

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
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قررت مصلحة الضرائب المصرية، مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار لمدة ستون يوما ،  وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ ٢٩  يونيو٢٠٢٣  ؛ وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٣ ، وذلك طبقًا للمادة (١٨) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.

وأشارت " مصلحة الضرائب المصرية " أن هذا القرار جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم ( ٢٤٢٦ ) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك  وذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، مطالبة  الممولين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًة إلى أنه  يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة اجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية .

وأكدت  المصلحة على حرصها على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا ، ومنها تقديم الإقرار الضريبي ، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين  بإلتزاماتهم القانونية  والذي يتسبب في تعرضهم  للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

ودعت "  مصلحة الضرائب المصرية " كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

وتقدم المصلحة كل الدعم للممولين ، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات ، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .

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