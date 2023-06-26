وزارة العمل: ملتقى توظيف لذوى همم وندوة لتوعية العمال بمنشآت بور سعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لتعيين ذوي الهمم ، بمشاركة 4 منشأت بمدينة بورفؤاد وهي: شركة قناة السويس للحاويات، وشركة جرين كلين، وفندق هلنان بورسعيد، و تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة ، أنه شارك في الملتقى 40 شاباً من ذوي الهمم وذويهم و 4 منشآت بمدينة بورفؤاد، وتم تعيين 14 منهم بتلك المنشآت ، فضلاً عن تسليم عقود عمل لعدد 3 حالات، بشركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، بإجمالي تعيينات 17 من ذوي الهمم بمدينة بورفؤاد.

وبحسب البيان ،أنه على هامش الملتقى افتتحت الندوة الثالثة بمبادرة “من حقك تعرف حقك و قانونك”، ونوه مدير المديرية أن الندوة تثقيفية عمالية لذوي الهمم و ذويهم، وتناولت التوعية بحقوقهم طبقاً لقانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمزايا الممنوحة لهم وجهود الدولة الحثيثة في رعاية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافياً.

وفي ختام الملتقى والمبادرة تم التأكيد على بناء جسور التواصل المستمر بين مكتب العمل والمواطنين وأصحاب الأعمال، وأشرف على التنظيم فريق مكتب العمل بمدينة بورفؤاد : فاتن علي صالح مديرة المكتب، وهبه نجيب مفتش العلاقات ، وماهر بشري مفتش العمل.

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