انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض أجهزة كهربائية بأطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل معرض أجهزة كهربائية بقرية صول التابعة لمركز أطفيح، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق.

تبين بالفحص المبدئي أن الحريق نشب داخل معرض أجهزة كهربائية مكون من طابقين، وأن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمعرض أجهزة كهربائية بقرية صول بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة أطفيح، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

