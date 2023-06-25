دراسة: كثرة استخدام الـ"GPS" يضعف مهارة عقلية

كشفت دراسة جديدة أن الكثير من الأشخاص يعتمدون على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" للوصول إلى وجهاتهم، ولكنهم قد يعانون من تعطل إحدى المهارات العقلية المهمة إذا اعتمدوا عليه بشكل دائم.

ووفقًا لمجلة "فوكاس" الإيطالية، فإن "الاعتماد على ذاكرتنا عند التنقل بين الطرقات يتيح لنظام الملاحة الدماغية لدينا العمل بكفاءة أكبر، بينما قد يؤدي الاعتماد الدائم على "جي بي إس" إلى العكس".

وفقًا للمجلة "يمكن تحسين إحساسنا بالاتجاه وذاكرتنا المكانية عن طريق تقليل استخدام "جي بي إس" ويتم ذلك من خلال تدريب القدرة على معالجة المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة وإنشاء خريطة ذهنية للأماكن".

وأثبتت دراسة أجرتها جامعة ماكماستر في كندا هذه النظرية، حيث قارنت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و87 عامًا في قدراتهم على تحديد الاتجاهات.

وأجرى الباحثون تجربة، حيث يمر المشاركين فيها عبر غابة أو مدينة، ويتحرك كل شخص فيها دون مسار محدد مسبقًا، ولكنه يمر عبر سلسلة من النقاط حتى يصل إلى نقطة الوصول، وذلك باستخدام بوصلة وخريطة فقط.

وتبين أن المشاركين الأكبر سنًا والأكثر خبرة يمكنهم الاعتماد على خريطتهم العقلية بشكل أكبر، بينما يقوم الشباب بالاعتماد أكثر على تقنيات التوجيه الحديثة.

تؤكد دراسة أجرتها جامعتي ليون وكوليدج لندن هذه الفكرة، وتشير إلى أن النشأة في الريف أو في مدينة معقدة يمكن أن تطور إحساس سكانها بالاتجاه بشكل أفضل مما يحدث في المدن الكبيرة، حيث تشكل الشوارع شبكة بسيطة مع فروع بزوايا قائمة.