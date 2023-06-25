غرامة 50 ألف جنيه للذبح في الشوارع.. محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، من خلال فتح المجازر للمضحين مجانا والتأكد من سلامة الأضحية قبل وبعد الذبح من خلال الكشف عليها ، و تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والكشف على اللحوم والتأكد من صلاحيتها ، مع توفيرها بمنافذ البيع المخصصة لبيعها باسعار مخفضة للاهالى ، وذلك بمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة ، لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين .

واكدت المهندسة نهي قديس مديرة الشئون الزراعية والقائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بالبحر الاحمر انه يتم توفير السلع الاساسية بمنافذ المديرية والإدارات التابعة لها ، بالإضافة إلي توفير منتجات اللحوم والطيور الحية والأسماك والسلع الغذائية ومنتجات الالبان والمستلزمات الزراعية والنباتات العطرية بمنافذ مديرية الزراعة بمدن البحر الاحمر باسعار مخفضة عن الاسواق .

كما أعلنت المهندسة نهي قديس عن توافر خراف حية بالشركة المصرية المصرية لتجارة الجملة بسعر ١٧٠ جنيه للكيلو قائم ، بالإضافة إلي لحوم برازيلي مجمدة بسعر ١٦٠ جنيه ولحوم سوداني طازجة بسعر ١٩٥ جنيه للكيلو .

كما أوضح الدكتور محمد السيد براوي مدير مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر انه يتم فتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا ، ويتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح بدون أى رسوم خلال ايام التشريق ، مشيرا انه يتم تطبيق غرامة ٥٠ الف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع .

وقامت المديرية بمناشدة الأهالى بعدم الذبح بالطرقات منعا للتلوث كما قامت بعمل ندوات توعوية عن طريقة اختيار الاضحية ، كما اشار الى اعمال المديرية المستمرة من القيام بحملات مكثفة على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم ، بالتعاون مع الجهات المعنية و حملات عامة لضبط الاسوق .