تعرف على ساحات ومساجد صلاة العيد في دمياط



أعلنت مديرية الأوقاف بدمياط، تجهيز 83 ساحة على مستوى المحافظه لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الأوقاف.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة ، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وهنأت "المحافظ " أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد.

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