الثانوية العامة 2023.. وزير التربية والتعليم يتفقد لجان السويس

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لجان امتحانات الدور الأول بالثانوية العامة في السويس للوقوف على سير اللجان انضباط العملية الامتحانية.

وتفقد الوزير والمحافظ لجنة امتحانات مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين وهي اكبر مدارس السويس حيث تضم 299 طالب بينهم 131 علمي رياضة و100 علمي علوم و68 شعبة أدبي.



واطمأن الدكتور حجازي من الطلاب على مستوى امتحاني الكيمياء والجغرافيا ووضوح الاسئلة، وأكد الوزير على كما أكد على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب يوفر الطمأنينة للطلاب.

وعقب ذلك تفقد حجازي وصقر لجنة مدرسة الثانوية بنات القديمة، وغرفة الملاحظين بالمدرسة وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على توافر المستلزمات الطبية المطلوبة لعلاج اي حالة طارئة أثناء الامتحانات.

أوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة، بين الطلاب بما يعود بالنفع عليهم والمجتمع.

وعلى الطالبات الإجابة فى البابل شيت مباشرة، والتأكيد على التظليل على الإجابة الصحيحة، كما أشاد الوزير بهدوء اللجان وحسين سير الامتحان في المدرستين.

رافق الوزير والمحافظ خلال الزيارة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام ، وإيهاب سراج السكرتير العام المساعد، وياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.