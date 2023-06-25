قصور الثقافة تطرح أفلام عيد الأضحى بـ"سينما الشعب" في 18 محافظة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أفلام موسم العيد، بأسعار مخفضة، بمشروع "سينما الشعب"، في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها في 18 محافظة، اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل، 27 يونيو الجاري، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

يعرض فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، بسينما الشعب في: قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة الأنفوشي والذي انطلق في القصرين منذ الأربعاء الماضي، وقصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة العريش، وسينما السادات بالمنوفية، وقصر ثقافة دمنهور.

ويعرض فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وإخراج حسين المنباوي، وفيلم "تاج" بطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة شبين الكوم، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة الإسماعيلية.

تقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحا، 1 مساء، 3 مساء، 6 مساء، 9 مساء، 12 منتصف الليل. وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات.

كما تقدم الهيئة عددًا من الأفلام الوثائقية، بعدد من المواقع الثقافية التي تشهد عروض سينما الشعب، قبل عرض الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

"سينما الشعب" مشروع تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وشهد المشروع في عيد الفطر الماضي تزاحما وإقبالا جماهيريا كبيرا بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات، كما حقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوع العيد.