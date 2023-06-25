بعد قليل.. الحكم في دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

تصدر بعد قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك.

وطالبت دعوى عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر2021، وعلى رأسه المستشار مرتضى منصور تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب.

كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.

وكانت أصدرت محكمة النقض، في 25 فبراير 2023، قرارًا يفيد برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على حكم حبسه في القضية التي تم اتهامه بها بـ سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث سبق وصدر في إحداها حكم بالحبس لمدة شهر، وحكم آخر يفيد بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

من جهة أخرى قررت محكمة جنح النقض تأجيل 6 طعون مُقامة من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على أحكام الغرامات الصادرة ضده فى قضايا السب والقذف لصالح كل مِنْ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي وطعنين في سب المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وطعن مليكة محمود خليل عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك ومايسة محمود خليل عضو بالجمعية العمومية بنادي الزمالك لجلسة 8 يوليو للحكم.

يذكر أن محكمة النقض أيدت في وقت سابق حكم بحبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ الخطيب، وأفرجت السلطات عنه بعد قضائه مدة العقوبة بسجن وادي النطرون.