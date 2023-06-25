الثانوية العامة 2023| قبل امتحان اليوم.. ننشر توزيع درجات مادتي الكيمياء والجغرافيا

يستأنف، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، اليوم الأحد، ويؤدون الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

ويأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الكيمياء»، كالآتي: مجموعها الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.



كما يأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الجغرافيا»، كالآتي: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى 13 يوليو المقبل.