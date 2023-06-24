باسل عادل: توحيد اللون السياسي للأحزاب مهم لفكرة الدمج

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، أنه عقب ثورة يناير انضم لحزب الدستور، ولكن الحزب يغلب عليه الطابع اليساري الذي يُعد عكس افكاره وميوله السياسية.

وقال "عادل": أوافق على دمج الأحزاب، لأن هناك 106 أحزاب لم يستطع أي منهم فرض نفسه بشكل جديد بشكل يتناسب مع حجم مصر الحالية.

وأشار إلى أن توحيد اللون السياسي أمر مهم جدا لتنفيذ فكرة دمج الأحزاب، لأنه بتوحيد اللون ستحدث طفرة سياسية في مصر.

كان قد دعي الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية، لعقد حوار وطني يضمن كافة التيارات والأحزاب المؤيدة والمعارضة، وكل طوائف المجتمع، لمناقشة المعوقات والرؤي للنهوض بالوطن.