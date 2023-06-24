بروتوكول ثلاثي لتقديم باقة من برامج الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع مجموعة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث التعاون المشترك على صعيد برامج الدعم والرعاية للاعبين الدوليين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق حول إبرام بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما يُسهم فى توفير موارد مالية إضافية للاتحادات الرياضية تُنفق على النواحى الفنية فى إعداد لاعبى المنتخبات، والأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بسفر البعثات المصرية للمشاركة فى المعسكرات والبطولات.

كما أن هذه الشراكة ستعمل على توفير برامج رعاية للاعبين طوال العام لتهيئة المناخ، والاستجابة لمطالبهم بما يُساعد فى زيادة تركيز اللاعبين وتحفيزهم نحو الاستعداد الأمثل لمختلف البطولات.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أنه بخلاف نتائج هذا البروتوكول، فإن الوزارة مستمرة فى تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنيًا لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

أوضح الوزير أن هذه المجهودات تأتى جميعها فى صالح شئون لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبينا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر لها فى باريس ٢٠٢٤م، والحرص على تقديم أداء مميز وتحقيق مزيد من الميداليات الأوليمبية مقارنةً بعدد الميداليات التى تحققت فى الدورة السابقة.

وقدم رؤساء الاتحادات الرياضية الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية لحرصها على متابعة المنظومة الرياضية عن كثب، والتحفيز الدائم للأبطال الرياضيين، إضافة إلى الدور الملموس لوزير الرياضة فى دعمه المتواصل للمنظومة، معربين عن تطلعاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وسريعة جراء بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حضر الاجتماع كل من محمد يحيى رئيس الشركه المتحدة الخدمات الرياضية والتسويق والاعلام، والمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، والدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، والكابتن محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال، والكابتن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، ومحمد الشاذلى مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة.