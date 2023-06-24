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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات توعية لترشيد استخدام المياه الشرب في القليوبية

مياه القليوبية
مياه القليوبية
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق حملات توعيه استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وتشمل الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القليوبية"، أن الحملة تأتي ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحي، ويتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة اية أعطال بالمحطات.

حملات توعية

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المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب رفع درجة الإستعداد القصوي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية شكاوى المواطنين