القبض على نصاب الرحلات الترفيهية بروض الفرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة مالك شركة سياحة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بوضع الفرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بتضررها من (مالك شركة سياحة) لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالك شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.



اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت - طلقات صوت)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.