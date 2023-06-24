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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الغرفة التجارية بمناسبة حصولها على جائزة الأفضل عالميًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة إعلان الاتحاد الدولى لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى، وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذى أقيم في جنيف بسويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم.

وثمن اللواء محمد الشريف الدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وذلك في ضوء الدعم والرعاية الكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين أثناء الكونجرس العالمى في أحد القارات بالتناوب.

وقد تقدمت غرفة الإسكندرية بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليتم اختيارها أولا من ضمن أفضل أربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الأسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم أول أمس أثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبل لجنة التحكيم الدولية.

احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية