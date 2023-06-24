بريغوجين: أنا ورجالي سندمر كل من يعترض طريقنا!

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين إن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا، مهددا بأنه سيدمر كل من يعترض طريقه، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية على تيليجرام "نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد إعلانه أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل.

وأضاف، "نحن لا نقاتل سوى المحترفين"، قائلا إنه لا يريد قتل "أطفال". لكنه شدد أيضا على "أننا سندمر كل ما يعترض طريقنا".

ونشرت القوات الروسية نقاط تفتيش عسكرية بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف، وتم تسيير دوريات للشرطة بوسط المدينة، إضافة إلى تحليق مروحيات عسكرية فوق المنطقة.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية قرب جميع المراكز والمؤسسات المهمة في العاصمة موسكو ونشر حراسة إضافية حولها.