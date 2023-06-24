ضبط خريجة كلية علوم تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية في البحيرة

نفذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، بالإشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة على المنشآت الصحية لمراجعة التراخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم، قامت بفتح عيادة تغذية علاجية تحت مسمى مركز لعلاج السمنة والنحافة وتنسيق قوام، وهى لا تحمل أي ترخيص لمزاولة مهنة يصرح لها التعامل مع المرضى ، والمكان غير مرخص ، ووجد كذلك بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون ، وتم ضبط أدوية ( أمبولات ) تستخدم للحقن تحت الجلد، ووُجِد أثناء المرور مريضة كانت تقوم بعملية الحقن بها، وتقوم بالتخلص من السرنجات فى الأكياس السوداء الخاصة الغير مخصصة لجمع النفايات الخطرة، وقد تم عمل محضر لها، وتم تشميع المكان، وعرضها على النيابة العامة.