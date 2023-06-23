السيناريست ناصر عبد الرحمن: تمنيت مشاركة يس التهامي في "كف القمر"

قال السيناريست ناصر عبد الرحمن أن مسلسل "ستهم" مكتوب من رمضان قبل الماضي و عرض في رمضان الماضي بعد الانتهاء من تصويره ، خاصة وأن دور ستهم كان صعب للغاية وكان يحتاج إلى ممثلة بحرفية روجينا لتجسده، وأكد علي أن الفنانة روجينا توحدت مع شخصية ستهم لكي تتمكن من أدائه بهذا الشكل الرائع والمتميز.

وأشار عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها المذاع عبر شاشة تليفزيون الحياة بأن الأناشيد والأجواء الصوفية في مسلسل ستهم هي ما جعلته مميزا ومحببا للجمهور، حيث أثني علي أداء المنشد يس التهامي الذي يحبه شخصيا و يراه رجلا حقيقيا وليس مجرد صوت "حلو " فقط، قائلا بأنه كان يتمنى مشاركة ياسين التهامي بأناشيده من قبل في فيلم كف القمر، فهو يحب الأجواء الصوفية في أعماله و يري أن الصوفية روته فنيا و أضافت له، وعلي الكاتب أن يترك للشاعر الغنائي الخاص بالعمل مساحته وأن يتشاركا سويا ليحققا الالتحام والترابط الفني بين النص والموسيقي التي تبرز النص بدورها.

وكشف ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم: "هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر".

وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.

كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.



وتحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على تلفزيون الحياة.