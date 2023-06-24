تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 24 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية أنت تشعر بالإرهاق الشديد بسبب ما مررت به في الأيام الماضية، أنت بحاجة لفترة من الراحة والنوم بشكل جيد، وبعدها العودة إلى العمل بطاقة أكبر، من الناحية الصحية يجب عليك أيضا ممارسة الرياضة من أجل الخروج من الملل والرتابة التي تشعر بهما، تفكر بتطوير مشروعك الخاص بشكل أكبر.

برج الثور

من الناحية المهنية قد يتعرض أحد الأشخاص الذين تعرفهم من بعيد لموقف سيء ومحرج بحضورك، أنت تشعر برغبة شديدة للاتصال به والاطمئنان عليه لكنك بنفس الوقت تشعر بالقلق والتوتر من ردة فعله، لا بأس من المحاولة، فالناس تحتاج للاهتمام، لا تبدد طاقتك في امور جانبية بالعمل، من الناحية العاطفية ركز على شريكك هذه الفترة.

برج الجوزاء

من الناحية المهنية الظروف مهيأة للبدء بفصل جديد في العمل، ابتعد عن العدوانية والسلبية، وحاول أن تتقرب اكثر من زملائك بالعمل، عليك التواصل بشكل إيجابي أكثر مع العائلة، هناك الكثير من الخطط على الصعيد الخاص،من الناحية العاطفية تشعر بجفاف عاطفي.

برج السرطان

من الناحية المهنية لا تدقق بكل ما يدور حولك في العمل، حاول أن تترك الامور تمشي بمفردها، الكثير من الأخبار والقصص في محيط العائلة، حديث مطول على الهاتف مع بعض الأقارب تكتشف من خلاله الكثير من الأخبار الصادمة والمفاجئة،

من الناحية العاطفية أنت تخطط من أجل الخروج مع الشريك، وقضاء وقت ممتع.

برج الأسد

من الناحية المهنية أنت تمتلك طاقة كبيرة اليوم في العمل، وتحاول انجاز جميع المهام المتراكمة، تخوض نقاش طريف وممتع مع بعض الزملاء، تشعر بالانسجام والراحة في هذه الفترة، هناك موضوع عائلي يشعرك بالقلق البسيط، عليك ان لا تنشغل بالتفكير به طوال الوقت، أما من الناحية العاطفية علاقتك مع الشريك تشهد بعض النقاشات العنيفة.

برج العذراء

من الناحية المهنية يطلب المدير منك القيام بمهمة جديدة وتحتاج الكثير من التركيز والجهد، لكنك سعيد بها، حيث تشعر بالثقة الكبيرة التي يمنحها المدير لك مما يشعرك بسعادة بالغة، أنت تنجز المهمة بنجاح وتتلقى الكثير من الإرشادات، من الناحية العاطفية حبك للشريك مبالغ به.

برج الميزان

من الناحية المهنية أنت تحاول تلطيف الأجواء في العمل، الوضع مشحون ويقد ينفجر باي لحظة، تعمل على حل جميع الأمور والخلافات من أجل إعادة الهدوء للعمل، تطورات كبيرة يشهدها مسارك المهني، انتبه لعلاقتك مع الشريك وحاول تخفيف من حدة النقاش معه، التوتر الدائم لن يساعدك بتجاوز المشاكل، صحيًا التزم بتناول الفيتامينات.

برج العقرب

من الناحية المهنية لا تقحم نفسك في الخلافات والمشاكل الدائرة بالعمل، استمع دون أن تتدخل او تبدي رايك، حتى لا تجد نفسك طرفًا في مشكلة لا ناقة لك بها ولا جمل، الأمور بالمجمل هادئة، أنت تشعر بالراحة بالعمل، الكثير من التطورات الايجابية، من الناحية الصحية انتبه يا عزيزي لصحتك ولا تهمل نصائح الاطباء، عليك مراجعة طبيبك في حال لاحظت أمرا غريبا.

برج القوس

من الناحية المهنية حياتك يا عزيزي القوس مستقرة في هذه الفترة، لا يوجد أي تغيرات في أي مجال، عليك استغلال فترة الهدوء هذه وترتيب خططك المستقبلية، والعمل على انجاحها، أما من الناحية العاطفية تساعد شريك حياتك على تجاوز فترة صعبة من حياته، تتعاون سويًا لتجاوزها، هذا الدعم الذي قدمته للشريك سيقوي علاقتكما بشكل لافت.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت تشعر بتغير أحد الأشخاص المقربين عليك، لا تحمل الموضوع أكبر من حجمه قد يكون منشغلًا بأمر ما، لا تتسرع باتخاذ قرار قد يضرك في المحيط العملي، عليك السيطرة على أعصابك وانفعالاتك، كثرة التذمر قد تجعلك تخسر بعض الأصدقاء المقربين، من الناحية العاطفية يوجد خبر سعيد في طريقه إليك.

برج الدلو

من الناحية المهنية قد تشعر بالانزعاج والتوتر من تصرفات بعض الزملاء من حولك، سوف تشعر بأنهم يحاولون استغلالك والسخرية منك، قد تكون مخطئًا وما تشعر به غير صحيح، لا بأس من المواجهة من أجل التخلص من هذا الشعور المزعج، التخطيط للمستقبل هو ما يشغل الحيز الأكبر من تفكيرك بهذه الفترة يا عزيزي.

برج الحوت

من الناحية المهنية هناك الكثير من الضغوطات في مكان العمل هذه الفترة، عليك التحلي بالصبر والانتباه إلى تصرفاتك، الانفعال والعصبية ليس حلًا للمشاكل والضغوطات، أما من الناحية العائلية علاقتك بعائلتك جيدة، وهناك أمر عائلي يشغلكم وتفكرون بقرار مصيري يجمعكم، أما من الناحية العاطفية لا تثير غيرة شريك حياتك من اجل الاستمتاع بالشعور.