إيرين سعيد خلال مناظرة «التنسيقية»: العنف الأسري غير قاصر على المرأة

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الرجال ليس لديهم الجرأة للاعتراف بالتعرض للعنف، ولدينا مثال شهير هو تعرض النجم العالمي چوني ديب للعنف من امرأة ذات وجه ملائكي.

وأضافت خلال مشاركتها فى المناظرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول "هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟"، أن العنف درجات والعنف موجود ضد المرأة والأبناء والرجل وكبار السن، والعنف بشكل عام أمر مرفوض، ويجب التصدي للعنف وحماية الطفل الذي يعيش في بيئة عنف.

وتابعت: "العنف بشكل عام هو أن تحرمني من أي حق من حقوقي انتهاء بالعنف الجسدي وممارسة العنف الاقتصادي في حالات عديدة، والعنف الأسري هو أي فعل قصري تجاه أحد الشريكين والعنف ضد الرجل هو الأقل شيوعا، والرجل الشرقي بشكل عام يشعر أن سلطته تأتي من الإنفاق فقط، ويشعر أن سلطته اهتزت في حالة استقلال المرأة ماديا، والعلاقات الإنسانية بشكل عام لا علاقة لها بمنصب الشريك، والمرأة تحتاج فقط من الشريك الدعم والمحبة والاحتواء والرعاية، وأغلب الرجال لا تقوم بذلك بشكل جيد فتزيد نسب الطلاق".

وأوصت النائبة إيرين سعيد، بضرورة وجود تعريف شامل للعنف الأسري، فلا توجد جريمة إلا بنص قانوني، كما أكدت على ضرورة وجود تدريب إلزامي للمقبلين على الزواج عما هي الأسرة والعنف الأسري، مع توعية الطفل بحقوقه وتخصيص أرقام نجدة الطفل بشكل دائم، بالإضافة إلى تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس .

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.