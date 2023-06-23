وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالتجمع الأول

توفيت منذ قليل الفنانة الشابة ياسمين أيمن متاثرة بإصابتها داخل المستشفى إثر إصابتها فى انقلاب سيارة بورش بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل الحادث المأساوى الذى أسفر عن وفاة الفنانة ياسمين ايمن ومصرع شاب برفقتها اثر أنقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول.

ودلت التحريات أنه اثناء سير السياره رقم “ ل و ٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن/ وشهرتها ياسمين أيمن ، 29 سنة ، وبرفقتها شخص يدعى عبدالرحمن أ ع، أختلت عدلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

واضافت التحريات أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من ال200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

وتابعت التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب فيما اصيبت الفنانة بأصابات خطيرة وتم نقلها بسيارة أسعاف الى مستشفى المركز الطبى لتلقى العلاج لكنها توفيت متاثرة بأصابتها .

حادث الفنانة باسمن ايمن

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.



وأسفر الحادث عن مصرع الرجل، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية وتوفيت متاثرة باصابتها ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.