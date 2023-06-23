كشفتها كاميرات المراقبة… تفاصيل صادمة فى حادث الفنانة ياسمين أيمن بالتجمع الأول

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل إصابة الفنانة ياسمين أيمن ومصرع شاب برفقتها إثر انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول.

اكدت التحريات أنه اثناء سير السيارة رقم “ ل و ٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن/ وشهرتها ياسمين أيمن ، 29 سنة ، وبرفقتها شخص يدعى عبدالرحمن أ ع، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

واضافت التحريات أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من ال200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

وتابعت التحريات ان الحادث أسفر عن وفاة الشاب فيما اصيبت الفنانة بأصابات خطيرة وتم نقلها بسيارة أسعاف الى المستشفى لتلقى العلاج .

كان اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.