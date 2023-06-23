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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية روسيا: ندعم انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم موسكو الكامل لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة دول العشرين الاقتصادية الكبرى.

وقال لافروف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة "إن مسألة انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، سيتم حلها بدعم من روسيا وفي أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى مكاسب الاتحاد الإفريقي عقب الانضمام إلى مجموعة العشرين، قائلا إن ذلك "سيسمح للقارة الإفريقية بالمشاركة الكاملة في صياغة جدول الأعمال الدولي وآليات الحوكمة العالمية".

كان المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تعمل على تطوير علاقاتها الطيبة والبناءة مع الدول الأفريقية، مشددا على أن هذه العلاقات ليست موجهة ضد دول أُخرى.

وتأتي هذه التأكيدات الروسية تعليقا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن دور روسيا في أفريقيا مزعزع للاستقرار، واصفا دورها في القارة السمراء بغير النافع للمجتمع الدولي.

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