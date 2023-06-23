"تموين المنيا" تحرر 58 محضراً متنوعاً

واصلت مديرية التموين بالمنيا اليوم الجمعة القيام بحملاتها التفتيشية والرقابية على أسواق مدن ومراكز المحافظة بمتابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الذى شدد على استمرار هذه الحملات والقيام بدورها الرقابى والتصدى لأى محاولات بالتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من أى ممارسات احتكارية للسلع مطالبا ًبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة وحماية المستهلك وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، حيث تم تحرير 48 محضرا تموينيا تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر فى مجال متابعة الأسواق ( بيع أزيد من السعر المقرر أو المعلن – عدم وجود شهادة صحية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





